Борис Джонсон официально стал премьером Великобритании

Бывший глава МИД Британии и новоизбранный лидер Консервативной партии Борис Джонсон официально стал новым премьер-министром страны.
Об этом сообщает Европейская правда со ссылкой на Sky News.
Борис Джонсон официально вступил в должность нового главы правительства после того, как на встрече в Букингемском дворце Елизавета II попросила его сформировать новый состав правительства.
Ожидается, что Джонсон увеличит количество женщин на должностях в своем правительстве и повысит представительство этнических меньшинств.
Джонсон прибыл на аудиенцию с королевой после того, как его кортеж пытались заблокировать экоактивисты.
В день его вступления в должность три члена правительства Терезы Мэй подали в отставку, поскольку они выступают категорически против выхода страны из Евросоюза без соглашения с Брюсселем.
Джонсон настаивает, что выведет страну из ЕС до 31 октября, даже если парламент не одобрит соответствующее соглашение и придется реализовать жесткий сценарий выхода.
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