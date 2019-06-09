Кандидат на пост премьера Британии заявил, что не будет платить за Brexit

Кандидат на должность премьер-министра Британии Борис Джонсон заявил, что в случае получения должности он не будет платить Европейскому союзу за Brexit (выход Британии из ЕС) на нынешних условиях соглашения. Об этом сообщает Sunday Times.

По словам Джонсона, Британия не будет оплачивать выход из Евросоюза пока не будет ясности о пути вперед.

«Наши друзья и партнеры должны понимать, что деньги будут сохранены до того времени, пока в нас (Великобритании — ред.) не будет большей ясности о пути вперед», — заявил он.

Отмечается, что за выход из Европейского союза Британия должна заплатить 39 млрд фунтов-стерлингов (49,6 млрд долларов).

Напомним, ранее сообщалось, что Борис Джонсон должен предстать перед судом по обвинению в обмане избирателей во время кампании за выход из Европейского союза. Иск на политика подал бизнесмен Маркус Болл. Он утверждает, что Джонсон обманывал избирателей, когда говорил, что после выхода Британии из ЕС страна сможет экономить 350 миллионов фунтов на неделю. По словам бизнесмена, Британия никогда не тратила такие деньги на Евросоюз.

Позже, Высокий суд Англии и Уэльса решил уволить кандидата на должность премьер-министра Великобритании Джонсона от судебного преследования. Суд отменил решение Магистратского суда Вестминстера, который накануне принял решение вызвать Джонсона в суд.