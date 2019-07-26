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Гройсман рассказал, когда уволят Кличко

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Гройсман рассказал, когда уволят Кличко

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Гройсман рассказал, когда уволят Кличко

Премьер-министр Украины Владимир Гройсман заявляет, что Кабинет министров Украины рассмотрит вопрос о согласовании увольнения главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко на ближайшем заседании.

«В соответствии с Конституцией все главы областных госадминистраций слагают свои полномочия перед новоизбранным президентом Украины. История проходит абсолютно логично... Так или иначе, он слагает свои полномочия, а далее вопрос назначения, назначит президент Кличко или не назначит. Я не могу сказать, я на эту тему с президентом не говорил», — сказал Гройсман в эфире «Радио НВ» в пятницу.

Гройсман отметил, что вопрос по согласованию увольнения Кличко будет вынесен на ближайшее заседание правительства для рассмотрения.

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«Это полномочие президента. Я не мешал предыдущему президенту назначать глав администраций, и не буду мешать президенту действующему», — добавил премьер.

Как сообщалось, Офис президента Украины обратился в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко.

Владимир Кличко, Владимир Гройсман
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