Администрация Трампа хочет сократить военное присутствие США в Афганистане

Администрация президента США Дональда Трампа планирует вывести тысячи военнослужащих из Афганистана в рамках нового соглашения с талибами, сообщает The Washington Post.
Согласно данным осведомленных собеседников издания, количество американских войск в Афганистане может быть сокращено до 8-9 тыс. с нынешних 14 тыс. человек.
В обмен талибы, как сообщается, должны будут начать переговоры о мирном соглашении с афганским правительством.
Также договоренности США и талибов включают прекращение огня и отказ талибов от связей с «Аль-Каидой».
Это предложение является результатом многомесячных переговоров между талибами и спецпредставителем США по Афганистану Залмаем Халилзадом, сообщает издание.
Как заявили чиновники, соглашение может быть окончательно утверждено до сентябрьских выборов в Афганистане. Но, по их словам, все еще есть нерешенные проблемы.
Представитель талибов Забиулла Моджахед отклонил просьбу издания прокомментировать возможную сделку и сказал, что не знает, когда переговоры продолжатся.
«Мы надеемся, что не будет никаких препятствий, но это также зависит от серьезности американцев», — заявил он.
Со своей стороны спецпредставитель США по Афганистану Халилзад по итогам консультаций в Кабуле написал в твиттере, что его визит в афганскую столицу был продуктивным.
По его словам, «США и Афганистан договорились о следующих шагах», которые находятся на стадии доработки.
«Я еду в Доху с остановкой в Исламабаде. В Дохе, если талибы выполнят свою задачу, мы (...) заключим соглашение, над которым работаем», — заявил Халилзад.
В свою очередь, пресс-секретарь Министерства обороны США Шон Робертсон рассказал газете, что указаний по выводу войск в ведомство не поступало.
«Наша стратегия в Афганистане основана на условиях. Наши войска будут оставаться в Афганистане на соответствующих уровнях до тех пор, пока их присутствие необходимо для защиты интересов США», — отметил он.
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