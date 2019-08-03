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В «Слуге народа» ожидают, что будущий Кабмин успеет до 15 сентября внести в Раду проект нового госбюджета

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В «Слуге народа» ожидают, что будущий Кабмин успеет до 15 сентября внести в Раду проект нового госбюджета

В партии «Слуга народа» надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

«До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет», — сказал будущий народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующийй год.

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Отметим, что, согласно прогнозам, новая Рада не соберется ранее начала сентября.

бюджет, Даниил Гетманцев, бюджет-2020
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