В «Слуге народа» ожидают, что будущий Кабмин успеет до 15 сентября внести в Раду проект нового госбюджета

В партии «Слуга народа» надеются, что новый Кабинет министров до 15 сентября подаст в Верховную Раду 9-го созыва законопроект о государственном бюджете на 2020 год.

«До 15 сентября, ожидаем, что новое правительство внесет в парламент бюджет», — сказал будущий народный депутат от «Слуги народа» Даниил Гетманцев в комментарии агентству «Интерфакс-Украина».

Согласно Бюджетному кодексу Украины, Кабинет министров Украины утверждает и подаёт в парламент до 15 сентября проект закона о государственном бюджете на следующийй год.

Отметим, что, согласно прогнозам, новая Рада не соберется ранее начала сентября.