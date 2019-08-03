Зеленский может встретиться с Трампом в сентябре

Президент Владимир Зеленский сообщил, что в сентябре планируется его встреча с президентом США Дональдом Трампом в Вашингтоне.

«Должна быть встреча с президентом Трампом в сентябре. В Вашингтоне», — сказал он в комментарии агентству «Интерфакс-Украина» в субботу в Трускавце

Напомним, 1 июня сообщалось, что Зеленский получил от президента США Дональда Трампа приглашение посетить Вашингтон с официальным визитом.

13 июня посол Украины в Вашингтоне Валерий Чалый заявил, что визит Зеленского в США и его встреча с Трампом возможны после досрочных парламентских выборов в Украине.