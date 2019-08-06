Кандидат на пост премьера хочет уволить всех таможенников и набрать новых

Полная перезагрузка кадрового состава таможни может стать системным решением для остановки контрабанды. Об этом рассказал заместитель главы Офиса президента Алексей Гончарук Экономической правде.

«Точных цифр о масштабах контрабанды сегодня нет ни у кого. Посчитать ее просто невозможно. С уверенностью можно сказать, что общий объем бюджетных потерь достигает миллиардов долларов ежегодно. Сколько этих миллиардов — пять, семь или десять — покажет время», — рассказал Гончарук.

По его словам, поданный президентом сигнал о старте борьбы с контрабандой напугал многих контрабандистов.

«В последние месяцы мы с разных таможен получали сигналы о том, что контрабанда остановилась. Но, конечно, мы понимаем, что это несистемное решение и его недостаточно», — сказал заместитель главы Офиса президента.

По его мнению, системным решением может быть полная перезагрузка кадрового состава таможни.

«Это главный фактор и первый шаг, который нужно сделать. Если на отдельных таможнях один и тот же человек по десять лет руководит таможней, то можно сколько угодно ставить эксперименты по борьбе с контрабандой и практиковать различные подходы, но в конечном итоге эти люди тебя переигрывают», — сказал он.

«В данном случае кадры решают очень много. Я очень рассчитываю на то, что Максиму Нефьодову (глава государственной таможенной службы — Ред.) удастся создать новую институцию с хорошим кадровым составом», — рассказал Гончарук.

Второй шаг — наладить обмен информацией с таможнями других стран, чтобы видеть реальные объемы и перечень товаров, пересекающих границу. Третий шаг — ликвидация политической коррупции.

«Контрабанда в стране существует, потому что все это время с нее кормились политики. Сейчас это гарантированно прекратится, потому что, на мой взгляд, у новой команды такой мотивации нет», — считает Гончарук.

«Нужно наладить много технических вопросов, создать IT-инфраструктуру, построить процессы риск-менеджмента, но если мы наладим обмен информацией с нашими торговыми соседями и исчезнет элитарная коррупция, то ситуация с контрабандой серьезно изменится», — сказал он.

По мнению Гончарука, практика с полицейскими на таможне имела краткосрочный эффект.

«Пока таможенники с полицейским не договорились, контрабанда где прекратилась, где-то затормозила. Затем на местном уровне все договорились и эффект потихоньку сошел на нет. К тому же, похоже, что этот эксперимент не нашел поддержки на самом высоком политическом уровне. Процессы таможенного оформления нужно максимально упрощать, все документальное оформление переводить в софт», — заявил чиновник.

«На мой взгляд, усиление ответственности необходимо, однако само по себе оно не сработает. С этого точно не нужно начинать. Если сейчас повысить ответственность, то это просто приведет к увеличению размера взяток. Сначала нужно изменить процессы, людей, наладить обмен информацией, а затем усиливать ответственность», — пояснил Гончарук.

Отметим, что по данным СМИ Алексей Гончарук является одним из главных кандидатов на должность премьер-министра.