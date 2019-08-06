В Украине вступили в силу новые правила маркировки продуктов

С сегодняшнего дня, 6 августа, в Украине постепенно будут меняться этикетки товаров в магазинах, потому что начинают действовать новые правила маркировки пищевой продукции. До этого момента этикетка могла быть написана такими маленькими буквами, что ее невозможно было прочитать, а информация о продукте могла быть неполной. Теперь таких проблем у покупателей не должно быть, сообщает УНИАН.

Как отмечается, информация о пищевой продукт теперь должна быть точной, достоверной и понятной для покупателя. Это основной принцип нового закона. Даже реклама продуктов должна быть правдивой и доказанной. И все же особое внимание будет к этикетке, которая должна не путать покупателя, а помогать в выборе.

Шрифт будет четким, разборчивым и контрастным. Информация о продукте должна быть только на украинском языке. Перевод — по желанию производителя. Так же производители должны увеличить шрифт на упаковках, избрать для букв контрастный цвет и убрать все картинки или другие графические элементы, которые мешают читать. Ингредиенты-аллергены будут выделены шрифтом или цветом.

Информация должна быть везде. Узнать состав купленного потребитель теперь может повсюду. Если продукт нефасованный в супермаркете, например, мука, то состав должен быть указан на мешке, или на отдельном стенде рядом.

Также покупателю больше не придется платить за лед, так как масса продуктов, покрытых ледяной глазурью будет указываться без учета льда.

Срок годности будет называться по-разному. Например, появится маркировка «Лучше употребить до...». Это будет означать что продукт, например — кофе, колбаса или сыр — при условиях правильного хранения еще могут быть употреблены без ущерба для здоровья после этой даты. А продукты, которые хранятся еще дольше, например — сахар, соль, крепкий алкоголь или жевательная резинка — могут вообще быть без срока годности. Это решает производитель.

Закон вступил в силу 6 августа. Новые этикетки и правила производители будут внедрять постепенно. На это есть три года.