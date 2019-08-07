Арахамия назвал претендентов на посты премьера и генпрокурора

У партии «Слуга народа» есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра. Об этом заявил новоизбранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия в интервью Радио НВ.

«У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]», — рассказал Арахамия.

Он также подтвердил, что главу партии СН Дмитрия Разумкова считают «безальтернативным» кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

А на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.