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Арахамия назвал претендентов на посты премьера и генпрокурора

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Арахамия назвал претендентов на посты премьера и генпрокурора

У партии «Слуга народа» есть шорт-лист кандидатур на должность премьер-министра. Об этом заявил новоизбранный депутат от «Слуги народа» Давид Арахамия в интервью Радио НВ.

«У нас есть шорт-лист, в нем Андрей Коболев [председатель правления НАК Нафтогаз Украины], Юрий Витренко [исполнительный директор Нафтогаза], Алексей Гончарук [заместитель председателя ОП по экономическим вопросам] и Владислав Рашкован [исполнительный директор Международного валютного фонда]», — рассказал Арахамия.

Он также подтвердил, что главу партии СН Дмитрия Разумкова считают «безальтернативным» кандидатом на должность спикера Верховной Рады.

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А на пост генерального прокурора, Арахамия назвал возможным претендентом заместителя главы Офиса президента Руслана Рябошапку, однако подчеркнул, что есть альтернативные кандидаты.

премьер-министр, Слуга народа, Давид Арахамия
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