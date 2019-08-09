«Слуга народа» предлагает сократить количество комитетов в новой Раде

Партия «Слуга народа» предлагает уменьшить количество парламентских комитетов с 27-ми до 22-х.
«Сегодня у нас 27 комитетов плюс комиссия по приватизации. Мы предлагаем уменьшить до 22 комитетов плюс комиссия по вопросам приватизации. Мы предлагаем, мы вышлем предложения (по названиям и профилю комитетов — Ред.) и будем ждать от вас предложений, которые предлагается обсудить на следующей встрече», — заявил на заседание подготовительной группы Верховной Рады 9 созыва глава партии Дмитрий Разумков.
Он как председательствующий предложил коллегам из других политических сил обдумать это до понедельника и обсудить на следующей встрече подготовительной группы.
Ирина Геращенко пообещала, что «Европейская солидарность» подаст свои предложения, а также попросила особый статус для евроинтеграционного комитета.
Кроме того, народные избранники в подготовительной группе предварительно утвердили минимальное и максимальное количество членов комитетов: 7 и 31.
«Если будем видеть, что возникают трудности, в дальнейшем вернемся к этому вопросу», — предложил Разумков перед голосованием за этот вопрос.
Распределение в комитетах, по мнению Разумкова, должно быть по квотному принципу.
«Поскольку наших коллег в Верховной Раде, по нашим подсчетам, 60%, то мы будем предлагать, что от нашей политической силы будет либо глава, либо первый заместитель, либо секретарь — поскольку они по регламенту не могут быть представителями одной политической силы. И также мы будем предлагать в качестве заместителей глав комитетов своих коллег, но с сохранением пропорционального принципа», — сказал он.
В итоге следующее заседание подготовительной группы назначили на среду, 14 августа, на 11:00, хотя сперва Разумков предлагал 12 августа в 16:00.
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