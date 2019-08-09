Стефанчук рассказал, с каких законов начнет работу новая Рада

Верховная Рада 9-го созыва в первую очередь примется за рассмотрение экономических вопросов, отметил будущий народный депутат от партии «Слуга народа», возможный первый вице-спикер парламента Руслан Стефанчук.
«Вопросы, которые мы должны рассмотреть в первую очередь — это вопросы выполнения обещаний и запуска экономики Украины. Это вопрос номер один. После этого мы перейдем к тому, чтобы структурировать политически и общество, и власть. Но у нас очень мало времени на то, чтобы запустить экономические и другие процессы в государстве», — сказал Стефанчук на брифинге в Киеве в пятницу, передает Интерфакс-Украина.
Он отметил, что есть законопроекты, которые команда «Слуга народа» наработала и которые президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную Раду 8-го созыва.
По словам Стефанчука, предстоит также определить отношение к законопроектам, которые перейдут в новый созыв из предыдущего.
Стефанчук также отметил, что у «Слуги народа» есть предложения по изменению регламентных процедур в Верховной Раде и блок законопроектов, касающихся внесения изменений в Конституцию Украины.
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