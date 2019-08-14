Госстат посчитал сальдо торгового баланса в I полугодии

Отрицательное сальдо внешнеторгового баланса Украины в первом полугодии 2019 года составило $1,619 млрд, что на 65,6% больше, чем в январе-июне 2018 года (отрицательное сальдо $977,6 млн), сообщила Государственная служба статистики в среду.

По ее данным, за шесть месяцев 2019 года экспорт товаров и услуг возрос на 5,9% - до $29,544 млрд, импорт - на 7,9%, до $31,164 млрд.

Как ранее сообщалось, негативное сальдо внешнеторгового баланса Украины в 2018 году составило $5,83 млрд, что в 2,3 раза хуже показателя 2017 года