Имя нового премьера станет известно уже 29 августа

Избранный народным депутатом от партии «Слуга народа» в Верховной Раде 9-го созыва Давид Арахамия сообщил, что имя нового премьер-министра Украины станет известно 29 августа, в день первого заседания нового парламента.
«29-го. Я думаю, что 29-го все узнают очень многое», — сказал Арахамия журналистам в среду в Киеве, отвечая на вопрос о том, когда будет известно имя премьера.
«Решения планируются очень интересные. Я думаю, что журналистам надо готовиться 29-го работать круглосуточно. Покупайте» Red Bull «кофе — и приходите в Верховную Раду», — сказал он.
На вопрос о том, останется ли кто-то в новом Кабмине из состава нынешнего правительства, он заметил: «Кто-то останется... Я точно знаю, что один человек (останется — Ред.) — 100%».
При этом Арахамия отказался называть фамилию, отметив, что «у всех есть шансы», но «один человек точно будет».
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