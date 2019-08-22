Украина купила в Турции 2 тысячи пистолетов-пулеметов

Две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенные в Турции, были поставлены в Украину. Еще две тысячи единиц будут поставлены в ближайшее время.
Об этом сообщил директор турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюш в комментарии агентству «Анадолу» .
«Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украине 2 тысячи единиц. Можем сказать, что за короткий срок как для зарубежья. 2 тысячи единиц еще отправим», — сказал Гюмюш.
По его словам, завод за прошедшие семь с половиной месяцев произвел 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.
Предприятие планирует в ближайшее время наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76 и серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.
MKEK производит пистолеты-пулеметы MP-5 с 1984 года по лицензии немецкой Heckler & Koch. Лицензионное производство MP-5 осуществляется в 15 странах мира. MP-5 — это 9 мм пистолет-пулемет, который имеют на вооружении преимущественно отряды сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира.
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