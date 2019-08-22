Войти
В Кремле подтвердили, что ведут переговоры по обмену пленными
резонанс
В Кремле подтвердили, что ведут переговоры по обмену пленными
Зеленский назвал условия для возврата России в G8
дружба народов
Зеленский назвал условия для возврата России в G8

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

нацбезопастность
RSS

Украина купила в Турции 2 тысячи пистолетов-пулеметов

264
Украина купила в Турции 2 тысячи пистолетов-пулеметов

Две тысячи пистолетов-пулеметов MP-5, произведенные в Турции, были поставлены в Украину. Еще две тысячи единиц будут поставлены в ближайшее время.

Об этом сообщил директор турецкого завода при Институте машиностроения и химической промышленности (MKEK) Али Гюмюш в комментарии агентству «Анадолу» .

«Мы обеспечиваем MP-5 отечественных заказчиков, а также отправляем их за границу. Мы направили в Украине 2 тысячи единиц. Можем сказать, что за короткий срок как для зарубежья. 2 тысячи единиц еще отправим», — сказал Гюмюш.

По его словам, завод за прошедшие семь с половиной месяцев произвел 45 тысяч единиц стрелкового оружия, в том числе 33 тысячи винтовок MPT-55, 4500 винтовок MPT-76 и 7500 пистолетов-пулеметов MP-5.

Предприятие планирует в ближайшее время наладить экспорт штурмовых винтовок MPT-55 и MPT-76 и серийное производство снайперских винтовок JMK BORA-12.

Читайте также: Епифаний оставил Филарета без счета в банке

MKEK производит пистолеты-пулеметы MP-5 с 1984 года по лицензии немецкой Heckler & Koch. Лицензионное производство MP-5 осуществляется в 15 странах мира. MP-5 — это 9 мм пистолет-пулемет, который имеют на вооружении преимущественно отряды сил специальных операций и полиции в более чем 50 странах мира.

Турция, оружие
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Четверг, 22 августа 2019
Среда, 21 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Сергей Иванов
Сергей Иванов
журналист

Станет ли Грымчак-гейт Луценко-гейтом

Страна переживает очередной коррупционный скандал с участием одного из самых рьяных ура-патриотов Юрия Грымчака. И пока журналисты наперебой публикуют новые пикантные детали этого, безусловно отвратительного, инцидента, я предлагаю проанализировать его с разных сторон и спрогнозировать, кого может накрыть взрывная волна от этого скандала с учетом текущей политической конъюнктуры.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016