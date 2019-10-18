В Европарламенте требуют эмбарго ЕС на экспорт оружия в Турцию

В Европейском парламенте требуют запретить экспорт оружия в Турцию на уровне ЕС.
Этот вопрос парламентарии обсудят с высоким представителем ЕС по иностранным делам Могерини во время запланированных на 23 октября в Страсбурге дебатов, сообщили собственному корреспонденту Укринформа в политической группе «зеленых».
«В среду утром пройдут дебаты с принятием резолюции по турецкой военной операции на северо-востоке Сирии и ее последствий. Группа „зеленых“ хочет видеть твердый ответ со стороны ЕС, оружейное эмбарго ЕС и призывает к немедленному выводу турецких войск», — заявили в группе «зеленых».
В Европарламенте также отметили ответственность ЕС в отношении сирийских беженцев на территории Турции.
Как сообщалось, Евросоюз, другие международные организации и правительства многих государств осудили проведение Турцией военной операции против сирийских курдов.
Франция, Германия и некоторые другие страны ЕС на национальном уровне прекратили поставки оружия Анкаре.
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