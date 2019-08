Владелец семьи ресторанов «Тарантино» Владимир Володарский скрывает бизнес в России и Крыму

Собственник семьи ресторанов «Тарантино», а также модных киевских заведений The Burger, The Bar и The Cake Владимир Володарский ведет бизнес в России, а также оккупированном ею Крыму.

Об этом, ссылаясь на данные из открытых источников, сообщил политолог Петр Олещук, отметив: в Крыму Володарский контролирует сеть ресторанов — «Через некое ООО „София и К“, с которым „Тарантино“ имеет общий номер телефона».

При этом он подчеркивает: одним из соучредителей «София и К» является ООО «Дивали», «которое находится по одному адресу с ООО «Строительная компания „Киевдизайнбуд“, где бенефициаром значится Вадим Иванович Козин, имеющий честью быть доверенным лицом Володарского».

«Т.е., Володарский через подконтрольных себе людей ведет ресторанный бизнес на территории временно оккупированного Крыма — и не собирается останавливаться», — акцентирует Олещук.

В то же время он отмечает: тот факт, что человек на уже почти 6 году оккупации ведет бизнес в Крыму «дает все основания предположить наличие у него интересов и в России».

«Если начать писать в Гугле названия ресторанов Володарского с приставкой „Москва“, можно быстро найти сайтrucola.com.ru. И речь идет именно о „Рукколе“ из семьи „Тарантино“, а не о совпадении названий, ибо ежели пройти по ссылке, можно увидеть логотип той же „Рукколы“, что и в Киеве», — заостряет политолог.

Другим подконтрольным Володарскому рестораном в Москве является «Крымские каникулы», связь с которым прослеживается благодаря ресторану «Баклажан».

«Написав в Гугле «Крымские каникулы», увидим ссылку, которая ведет на страницу «Баклажана» прямо на сайте «Тарантино». А запрос «Крымские Каникулы Москва» выдает нам ресторан на Арбате. С таким же логотипом, как у когда-то киевских «Крымских каникул», — доказывает наличие у Володарского бизнеса в РФ Олещук.

Резюмируя — и намекая, что наверняка у Володарского есть в Москве и другие рестораны, — Олещук отмечает: ресторатор намеренно скрывает свой бизнес в Крыму и России.

«Делает он это для того, чтоб не поддаться обструкции и не пришлось его там закрывать. А это свидетельствует о том, что денег там водится много. Что не очень вяжется с предстоящим открытием ресторана The Burger во Львове. Недовольные могут оказаться и там, и там», — подытоживает политолог.