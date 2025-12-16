Войти

Bloomberg: Цього місяця імпорт російської нафти до Індії скоротиться через західні обмеження

Індійські посадовці очікують, що цього місяця імпорт російської нафти скоротиться до близько 800 тис. барелів на добу після посилення перевірок для дотримання західних обмежень.

Про це повідомляє Bloomberg, передає Укрінформ.

За словами джерел, обізнаних з ситуацією, останніми тижнями Індія посилила контроль у портах та банках. У листопаді країна імпортувала близько 1,9 млн барелів російської нафти на добу.

Водночас аналітична компанія Kpler прогнозує, що грудневі поставки можуть знизитися приблизно до 1,3 млн барелів на день.

Посилення контролю відбувається на тлі зусиль Нью-Делі укласти ширшу торговельну угоду зі США, які в серпні запровадили 50% мита на індійські товари, зокрема через закупівлю Індією російської нафти.

Зазначається, що постачання сирої нафти з рф, яка не підпадає під санкції, триває, тоді як трейдери та нафтопереробні заводи шукають шляхи обходу обмежень для санкційної нафти, щодо якої індійська влада посилила контроль.

Із семи найбільших індійських нафтопереробних заводів чотири, серед яких Indian Oil Corp. та Bharat Petroleum Corp., продовжують закуповувати несанкціоновану сиру російську нафту, приваблені значними знижками.

Цього тижня індійські чиновники заявили про посилення портових перевірок так званих танкерів тіньового флоту, а також про жорсткіший контроль банків за платіжними операціями.

Крім того, Міністерство судноплавства Індії посилило вимоги до суден, зобов’язавши їх надавати сертифікати походження, дані реєстрації прапора та іншу документацію.

