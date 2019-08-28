Появилась повестка дня первого заседания Рады

Накануне первого заседания Верховной рады Украина нового созыва стало известно, какие решения планирует принять парламент 29 августа. Соответствующая повестка дня есть в распоряжении РБК-Украина.
Предполагается, что после торжественной части нардепы сформируют временный президиум, утвердят повестку дня сессии, после чего премьер-министр Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий нынешнего правительства.
После этого в Раде зарегистрируют депутатские фракции и группы, рассмотрят вопросы коалиции, изберут нового спикера, а также первого и второго вице-спикера. Кроме того, планируется, что президент Владимир Зеленский завтра выступит с посланием.
О формировании Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
О повестке дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Объявление Премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой Украины.
О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп).
Доклад Председателя Верховной Рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.
О коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций).
Об избрании Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об избрании Главы Верховной Рады Украины.
Об избрании первого заместителя и заместителя Главы Верховной Рады Украины.
Заслушивание внеочередного послания Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.
О проекте Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» (рег. № 7203).
О назначении Премьер-министра Украины.
О докладе Подготовительной депутатской группы.
О назначении Министра обороны Украины.
О назначении Министра иностранных дел Украины.
О формировании состава Кабинета Министров Украины.
О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета Министров Украины.
Об освобождении от должностей членов Кабинета Министров Украины.
О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об освобождении от должности Председателя Службы безопасности Украины.
О назначении на должность Председателя Службы безопасности Украины.
О предоставлении согласия на освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора Украины.
О предоставлении согласия на назначение на должность Президентом Украины Генерального прокурора.
О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины девятого созыва.
О календарном плане работы второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об освещении работы Верховной Рады Украины девятого созыва.