Войти
Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве
кадры
Зеленский назначил начальника СБУ в Киеве
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
законы
Парубий подписал новый Избирательный кодекс
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости
позиция
Порошенко рассказал, почему не пришел на празднование Дня независимости

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

анонс
RSS

Появилась повестка дня первого заседания Рады

129
Появилась повестка дня первого заседания Рады

Накануне первого заседания Верховной рады Украина нового созыва стало известно, какие решения планирует принять парламент 29 августа. Соответствующая повестка дня есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что после торжественной части нардепы сформируют временный президиум, утвердят повестку дня сессии, после чего премьер-министр Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий нынешнего правительства.

После этого в Раде зарегистрируют депутатские фракции и группы, рассмотрят вопросы коалиции, изберут нового спикера, а также первого и второго вице-спикера. Кроме того, планируется, что президент Владимир Зеленский завтра выступит с посланием.

Читайте также: Элладская церковь признала каноничность автокефалии ПЦУ

О формировании Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
О повестке дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Объявление Премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

Читайте также: Гройсман в видеообращении объявил об уходе с поста премьера

О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп).
Доклад Председателя Верховной Рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.
О коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций).
Об избрании Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об избрании Главы Верховной Рады Украины.

Читайте также: На Харьковщине задержали 30 человек за нападение на съемочную группу телеканала


Об избрании первого заместителя и заместителя Главы Верховной Рады Украины.
Заслушивание внеочередного послания Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.
О проекте Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» (рег. № 7203).
О назначении Премьер-министра Украины.
О докладе Подготовительной депутатской группы.
О назначении Министра обороны Украины.
О назначении Министра иностранных дел Украины.
О формировании состава Кабинета Министров Украины.
О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета Министров Украины.
Об освобождении от должностей членов Кабинета Министров Украины.
О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об освобождении от должности Председателя Службы безопасности Украины.
О назначении на должность Председателя Службы безопасности Украины.
О предоставлении согласия на освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора Украины.
О предоставлении согласия на назначение на должность Президентом Украины Генерального прокурора.
О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины девятого созыва.
О календарном плане работы второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.
Об освещении работы Верховной Рады Украины девятого созыва.

Верховная Рада, повестка дня
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 28 августа 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Богдан Данилишин
Богдан Данилишин
председатель Совета НБУ, министр экономики (2007-2010 гг.)

Рост ВВП: есть ли повод для оптимизма?

Госстат опубликовал данные, которые позволяют дать предварительные оценки развитию экономики Украины за II квартал и I полугодие 2019 года. Реальный ВВП Украины во II квартале 2019 по сравнению с I кварталом вырос на 1,6%. А, если сравнивать со II кварталом прошлого года, вырос на 4,6%. Этот рекордный с 2016 года показатель привел к ряду положительных оценок. Предлагаю разобраться, действительно ли ситуация в украинской экономике дает серьезный повод для оптимизма.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016