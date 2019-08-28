Появилась повестка дня первого заседания Рады

Накануне первого заседания Верховной рады Украина нового созыва стало известно, какие решения планирует принять парламент 29 августа. Соответствующая повестка дня есть в распоряжении РБК-Украина.

Предполагается, что после торжественной части нардепы сформируют временный президиум, утвердят повестку дня сессии, после чего премьер-министр Владимир Гройсман объявит о сложении полномочий нынешнего правительства.

После этого в Раде зарегистрируют депутатские фракции и группы, рассмотрят вопросы коалиции, изберут нового спикера, а также первого и второго вице-спикера. Кроме того, планируется, что президент Владимир Зеленский завтра выступит с посланием.

О формировании Временного президиума первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

О повестке дня первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва на период рассмотрения организационных вопросов первой сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Объявление Премьер-министром Украины о сложении полномочий Кабинета Министров Украины перед новоизбранной Верховной Радой Украины.

О формировании и регистрации депутатских фракций (депутатских групп).

Доклад Председателя Верховной Рады Украины восьмого созыва о состоянии законодательной работы в парламенте.

О коалиции депутатских фракций в Верховной Раде Украины девятого созыва (депутатской фракции в Верховной Раде Украины девятого созыва, которая имеет права коалиции депутатских фракций).

Об избрании Счетной комиссии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об избрании Главы Верховной Рады Украины.



Об избрании первого заместителя и заместителя Главы Верховной Рады Украины.

Заслушивание внеочередного послания Президента Украины о внутреннем и внешнем положении Украины.

О проекте Закона Украины «О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)» (рег. № 7203).

О назначении Премьер-министра Украины.

О докладе Подготовительной депутатской группы.

О назначении Министра обороны Украины.

О назначении Министра иностранных дел Украины.

О формировании состава Кабинета Министров Украины.

О прекращении полномочий народных депутатов Украины, назначенных в состав Кабинета Министров Украины.

Об освобождении от должностей членов Кабинета Министров Украины.

О перечне, количественном составе и объектах ведения комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об избрании председателей, первых заместителей, заместителей председателей, секретарей и членов комитетов Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об освобождении от должности Председателя Службы безопасности Украины.

О назначении на должность Председателя Службы безопасности Украины.

О предоставлении согласия на освобождение от должности Президентом Украины Генерального прокурора Украины.

О предоставлении согласия на назначение на должность Президентом Украины Генерального прокурора.

О согласительном совете депутатских фракций (депутатских групп) в Верховной Раде Украины девятого созыва.

О календарном плане работы второй сессии Верховной Рады Украины девятого созыва.

Об освещении работы Верховной Рады Украины девятого созыва.