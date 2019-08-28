На Харьковщине задержали 30 человек за нападение на съемочную группу телеканала

Полиция в Харьковской области задержала 30 человек за нападение на съемочную группу 112 канала.
Об этом в среду сообщает пресс-служба МВД на своей странице в Facebook.
«По предварительной информации один человек получил телесные повреждения. Работниками полиции задержаны 30 предполагаемых участников конфликта. Они доставлены в территориальные отделы полиции», — говорится в сообщении.
В полиции отмечают, что конфликт между охранниками лесоперерабатывающего предприятия и журналистами возник во время съемок видеосюжета.
«Путем применения силы, охранники препятствовали движению транспорта, пытались завладеть съемочной техникой и нанесли телесные повреждения журналисту. Тяжесть которых будет установлена по результатам медосмотра», — заявили силовики.
По данному факту возбуждены уголовные производства по статьям 171 (препятствование законной деятельности журналистов), ст. 293 (групповых нарушений общественного порядка), ст. 345 экз. (Угроза или насилие журналисту) и ст. 347 УК (умышленное уничтожено или повреждение имущества).
На 112 канале заявили, что их группа снимала сюжет о хищении леса.
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