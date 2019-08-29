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Коломойский паразитирует на госкомпаниях, - Виталий Кулик

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Игорь Коломойский выстроил преступную схему в «Центрэнерго» и зарабатывает, паразитируя на госкомпании. Об этом написал директор Центра исследований проблем гражданского общества Виталий Кулик в материале для интернет-издания Хвиля .https://hvylya.net/analytics/economics/kolomojskij-podbrosil-ugolka.html

«1 июля исполняющим обязанности главы правления государственной генерирующей компании „Центрэнерго“ вместо Олега Коземко стал Владимир Потапенко. После смены менеджмента госкомпания отказалась от услуг украинской шахты „Краснолиманская“ и начала покупать российский уголь у компаний, входящих в орбиту Игоря Коломойского», — написал Кулик.

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Эксперт сообщил, что по обнародованной СМИ информации, «Центрэнерго» подписала договор на поставку угля из России на 400 миллионов гривен с ООО «Нефть Форс», учредитель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». Но кроме этого, «Центрэнерго» еще и продает выработанную из российского угля продукцию предприятиям Коломойского — Никопольскому и Запорожскому заводам ферросплавов, «Днепразоту», Покровскому и Марганецкому ГОКам.

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«Выстроена преступная схема в интересах олигарха. Фирмы Коломойского поставляют уголь на „Центрэнерго“ по завышенной цене 2500 грн/тонна (это выше цены „Роттердам+“, которая сейчас составляет всего 1741 грн/тонна). Себестоимость электроэнергии из угля по такой цене составляет не менее 1,90 грн кВт-час, но заводам группы „Приват“ она продается по неприлично низкой цене — 1,30 грн кВт-час. Соответственно, у „Центрэнерго“ формируются огромные убытки, которые остаются мажоритарному собственнику — государству», — написал Кулик.

По мнению эксперта, в отличие от времен премьерства Азарова, когда Коломойский зарабатывал, добившись льготных тарифов на электроэнергию для своих ферросплавных заводов, теперь он зарабатывает, паразитируя на государственных компаниях.

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«Игорь Валериевич дает правоохранителям мастер-класс как зарабатывать миллиарды без всяких формул. Правда способ такого заработка, слишком похож на примитивное паразитирование на государственной компании по принципу приватизации прибыли и национализации убытков», — написал Кулик.

При этом он подчеркнул, что схема Коломойского не заинтересовала правоохранительные органы, которые сосредоточены исключительно на деле по формуле «Роттердам+», хотя именно эта методика ценообразования дает сейчас наиболее низкую цену на уголь.

Напомним, ранее Независимый профсоюз горняков Украины обратился к исполняющему обязанности председателя СБУ Ивану Баканову с просьбой проверить информацию о закупке госпредприятием «Центрэнерго» угля с оккупированных районов Донбасса. По обнародованной СМИ информации, «Центрэнерго» подписало контракт на 400 млн грн. с неизвестной бориспольской фирмой «Нефть Форс», основанной в августе прошлого года с уставным фондом в 1 тыс. грн.

По информации СМИ, на состоявшемся 19 августа совещании у президента по энергетическим вопросам, выяснилось, что закупать уголь по цене, рассчитанной по формуле «Роттердам+», дешевле, чем импортировать его из ЮАР, США или Колумбии.

Игорь Коломойский, Центрэнерго
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