Коломойский наносит миллиардные убытки госпредприятию «Центрэнерго», - Корольчук

Игорь Коломойский ввел в «Центрэнерго» схему, в результате которой госпредприятие несет миллиардные убытки. Об этом заявил член наблюдательного совета Института энергетических стратегий Юрий Корольчук в эфире «Эспрессо».

Эксперт сообщил, что госкомпания «Центрэнерго» начала закупать российский уголь через фирму «Нефть Форс» (управляет АЗС под торговой маркой ANP, аффилированная с группой «Приват»), близкую к олигарху, по цене, выше рыночной. А производимую электроэнергию продает предприятиям Коломойского по убыточным тарифам.

«Они закупают (уголь — ред.) в России. Там компания одна пришла из окружения Коломойского, например. Неожиданно та компания, которая торговала нефтепродуктами, решила перейти на торговлю углем. И там цена электроэнергии получается где-то 1,20 гривны для предприятий ферросплавной отрасли, которые также близки к Игорю Коломойскому. Это, кстати, проблема и вызов, как любят говорить, для президента Зеленского. Потому что всегда, как были выборы, заканчивались выборы, был ключевой вопрос: насколько их связь и насколько привилегии будет получать этот бизнесмен, группа „Приват“ известна, Игорь Коломойский — также фамилия известна», — рассказал Корольчук.

По его мнению, со схемами в «Центрэнерго» должны разобраться правоохранительные органы, ведь государственной компании наносят значительный ущерб.

«Потому что это убытки для государственного предприятия. Если 1,20 гривны — это убыточный тариф, а ты его продаешь частной компании, значит, ты должен понимать, кто за эти убытки заплатит», — заявил Корольчук.

Ранее СМИ обнародовали информацию, что госкомпания «Центрэнерго», на которой с июля работает менеджмент от Коломойского, подписала контракт на закупку российского угля на 400 млн грн с бориспольской фирмой «Нефть Форс», основатель и директор которой имеет непосредственное отношение к деятельности группы «Приват». «Центрэнерго» закупает уголь по 2700 грн за тонну, что значительно выше цены, рассчитанной по формуле «Роттердам+», которая составляет 1740 грн за тонну. В то же время произведенную из этого угля электроэнергию компания продает по заниженному тарифу предприятиям, владельцем которых является Игорь Коломойский (Никопольский и Запорожский заводы ферросплавов) — по цене 1,2-1,3 грн за кВт-ч при себестоимости 1,9-2, 1 грн за кВт-ч.

Основатель компании «энергосети» Дмитрий Крючков утверждал, что только за июль-август 2019 убытки государственной компании «Центрэнерго» составляли 13 млрд гривен.

В результате 10 сентября Северный апелляционный хозяйственный суд возобновил процедуру банкротства госкомпании «Центрэнерго».

Политолог Петр Олещук предложил народным депутатам создать в Верховной Раде временную следственную комиссию для расследования коррупционных схем на «Центрэнерго».