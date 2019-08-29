На должность министра энергетики предложен Алексей Оржель, - Герус

Эксперт в сфере топливно-энергетического комплекса, руководитель сектора «Энергетика» BRDO Алексей Оржель предложен к рассмотрению на должность министра энергетики и экологии Украины, сообщил депутат Верховной Рады от партии «Слуга народа», представитель президента в Кабинете министров Андрей Герус.

«Алексей Оржель будет министром энергетики и экологии. Мы поддержим, проголосуем», — сказал Герус журналистам после заседания фракции «Слуга народа» в четверг.