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Экс-глава НКРЭКУ развенчал ложь и манипуляции Коломойского

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Коломойский не понимает основ работы старой модели рынка электроэнергии и сознательно манипулирует цифрами. Об этом написал экс-глава Национальной комиссии, осуществляющей государственное регулирование в сфере энергетики и коммунальных услуг, Дмитрий Вовк на своей страничке в Facebook https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=2433040570109736&id=100002114496889 , комментируя заявления олигарха в интервью «Цензор.нет».

Экс-глава НКРЭКУ насчитал почти десяток неправдивых утверждений олигарха, касающихся рынка электроэнергии, в частности по объему производимой электроэнергии и структуре ее производства.

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«Коломойский: «Украина производит 180 миллиардов киловатт-часов в год.» Неправда: около 160 миллиардов квт.ч. согласно прогнозных балансов за 2018 и 2019 год.
Коломойский: «50% производит атомная энергетика.» Неправда: 53% согласно баланса на 2019 год. И это очень важно, так как э/э произведённая АЭС существенно дешевле.
Коломойский: «40% производит тепловая.» Неправда: 30% доля ТЭС согласно баланса на 2019 год.
Коломойский: «У Ахметова 70-80% тепловой генерации в руках, и при этом его не признают монополистом! У него под контролем выработка приблизительно 50 миллиардов киловатт-часов.» Неправда: вся выработка ТЭС 48 млрд. квт.ч согласно баланса на 2019 год», - написал Вовк.

По его словам, олигарх манипулирует цифрами, утверждая, что государство покупало у ТЭС электроэнергию дороже оптовых цен – по 1,9-2,00 гривны за киловатт-час. На самом же деле годовой тариф ТЭС никогда не составлял 1.9-2.0 грн/квт.ч. «Оптовая цена равна средневзвешенной цене всей генерации в старой модели, поэтому сравнивать с ней все равно, что сравнивать цену борща за литр против цены картошки за кг», - подчеркнул Вовк.

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Также олигарх привел неправдивые данные относительно изменения оптовой цены электроэнергии до и после введения формулы «Роттердам+».

«Коломойский: «Оптовая цена с начала действия "Роттердам+" и по июнь 2018 года колебалась от 1 гривны до 1,618 гривны.» Неправда: годовая ОРЦ от 1,31 грн в 2016 до 1.67 грн ОРЦ в 2019! Нижний уровень промах на 30%», - сообщил Вовк.

Напомним, ранее экс-глава НКРЭКУ Дмитрий Вовк сообщил, что за время действия формулы «Роттердам+» зарплаты шахтеров выросли более чем в два раза.

Энергоэксперты высказывали мнение, что переход к формульному ценообразованию, основанному на импортном паритете, вывел угледобывающую отрасль из кризиса и установил справедливую цену на уголь.

Игорь Коломойский, Дмитрий Вовк, энергорынок
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