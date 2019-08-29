Стефанчука избрали первым вице-спикером Рады

Представитель президента в парламенте Руслан Стефанчук избран первым вице-спикером Верховной рады 9 созыва, передает корреспондент РБК-Украина.

За назначение Стефанчука проголосовали 330 нардепов.

«330 „за“. Решение принято. Прошу занять место в президиуме», — отметил глава парламента Дмитрий Разумков.

Руслан Стефанчук с 21 мая являлся советником президента Украины Владимира Зеленского, а также был его представителем в Верховной раде. Был избран в парламент по партийным спискам «Слуги народа», где шел под № 2.