Зеленский заявил о начале строительства моста в Станице Луганской

В Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста. Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский, передает корреспондент РБК-Украина.

Соответствующее заявление Зеленский сделал во время встречи с главами Верховной рады, Кабинета министров и правоохранительных органов.

«У Нас есть небольшие победы и достижения. Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим вопросом. Начинаем строить мост в Станице-Луганской», — заявил Зеленский.