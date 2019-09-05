Боевики снова сорвали ремонт моста в Станице Луганской

Представители вооруженных формирований Российской Федерации на Донбассе в очередной раз сорвали ремонт моста в Станице Луганской. Об этом говорится в сообщении пресс-центра операции Объединенных сил в Facebook.
Сообщается, что сегодня оккупационная власть через представителей ОБСЕ сообщила о том, что «должностное лицо», которое может принять решение о начале ремонта, отсутствует, как и инструкции и детальный план строительства
«Таким образом, работы по восстановлению разрушенной части моста, в очередной раз, были заблокированы... Представителями СММ ОБСЕ был зафиксирован факт срыва работ по ремонту разрушенной части моста оккупационными властями. Чтобы не терять времени украинская сторона начала подготовительные работы по ремонту дорожного полотна», — говорится в сообщении.
Как ранее сообщалось, президент Украины Владимир Зеленский еще 2 сентября заявил, что в Станице Луганской завершили демонтаж блокпоста и начали строительство разрушенного моста.
«Демонтировали, наконец, на оккупированной части Станицы Луганской блокпост. Я поздравляю нашу группу, которая занималась этим вопросом. Начинаем строить мост в Станице Луганской», — заявил Зеленский.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016