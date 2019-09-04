В Италии утвердили новое правительство с прежним премьером

В правительстве Италии две партии достигли коалиционного соглашения, утвердив состав нового правительства, которое в дальнейшем будет возглавлять Джузеппе Конте на посту премьер-министра. Об этом сообщает BBC.

Теперь коалиция в итальянском правительстве будет состоять из представителей Демократической партии Италии и Движения пяти звезд. Таким образом страна избежит проведения досрочных выборов.

«Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии», — отметили обе партии после онлайн-голосования.

Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил 20 августа 2019 о том, что уходит в отставку. Также добавил, что работа его правительства заканчивается. Кроме того, Конте обвинил в безответственности своего заместителя — министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий («Лиги», — ред.) — Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом.

Через два дня итальянские СМИ распространили информацию, что заместитель председателя Конституционного суда Марта Картабия может впервые в истории стать женщиной-премьер-министром Италии.