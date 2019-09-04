В Италии утвердили новое правительство с прежним премьером

В правительстве Италии две партии достигли коалиционного соглашения, утвердив состав нового правительства, которое в дальнейшем будет возглавлять Джузеппе Конте на посту премьер-министра. Об этом сообщает BBC.
Теперь коалиция в итальянском правительстве будет состоять из представителей Демократической партии Италии и Движения пяти звезд. Таким образом страна избежит проведения досрочных выборов.
«Члены популистского движения пяти звезд проголосовали за поддержку формирования правительства с левоцентристами, прекратив политический кризис в Италии», — отметили обе партии после онлайн-голосования.
Напомним, премьер-министр Италии Джузеппе Конте объявил 20 августа 2019 о том, что уходит в отставку. Также добавил, что работа его правительства заканчивается. Кроме того, Конте обвинил в безответственности своего заместителя — министра внутренних дел и лидера одной из двух правящих партий («Лиги», — ред.) — Маттео Сальвини, назвав его оппортунистом.
Через два дня итальянские СМИ распространили информацию, что заместитель председателя Конституционного суда Марта Картабия может впервые в истории стать женщиной-премьер-министром Италии.
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