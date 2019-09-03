Рада направила в КСУ закон о праве народа подавать законопроекты

Парламент направил на рассмотрение Конституционного суда Украины законопроект № 1015 авторства президента Владимира Зеленского, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.

Такое решение поддержали 338 парламентариев.

В пояснительной записке к проекту подчеркивается, что перечень субъектов права законодательной инициативы, определенный на сегодня статьей 93 Конституции Украины, является суженным и лишает возможности выступать таким субъектом непосредственно народ Украины как единственный источник власти.

Законопроектом предлагается дополнить перечень субъектов права законодательной инициативы, определенных статьей 93 КУ, таким субъектом, как народ.

Также определяется, что все субъекты законодательной инициативы, которые предлагается закрепить в Конституции Украины, реализуют ее в случаях и порядке, определенных Конституцией и законами Украины.

Напомним, 29 августа Зеленский зарегистрировал в Верховной раде законопроект, которым предлагается наделить народ правом законодательной инициативы.