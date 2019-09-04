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Помпео попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

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Помпео попросил власти ЕС отказаться от «Северного потока-2»

Госсекретарь США Майк Помпео во время встреч с будущим руководством Евросоюза поднимал тему трубопровода «Северный поток — 2» и призывал европейских партнеров отказаться от проекта. Об этом заявил журналистам в ходе телефонного брифинга посол США в ЕС Гордон Сондланд.

По его словам, «энергетическая независимость Европы — предмет озабоченности США». Вашингтон не хочет, чтобы Москва получила такой инструмент влияния на Европу, тем более, что ранее Россия уже пользовалась им для давления, отметил Сондланд.

Помпео посетил Брюссель 2-3 сентября и провел встречи с четырьмя новыми лидерами Евросоюза: новым президентом Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен, новым комиссаром ЕС по иностранным делам Жозепом Боррелем, следующим главой Евросовета Шарлем Мишелем и новым спикером Европарламента Давидом Сассоли. Они приступят к работе в ноябре-декабре.

Переговоры с будущими руководителями структур ЕС были нацелены на установление первичных контактов, а не на то, чтобы «углубляться в конкретные проблемы», также заявил Сондланд.

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Проект строительства газопровода «Северный поток-2» предполагает строительство двух ниток трубопровода из России в Германию по дну Балтийского моря мощностью 55 млрд куб. м.

Северный поток-2, Майк Помпео
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