Помпео снова заявил о необходимости остановить «Северный поток – 2»

Соединенные Штаты не должны позволить России реализацию проекта по строительству газопровода «Северный поток — 2». Об этом госсекретарь Майкл Помпео заявил, выступая в среду с лекцией в Лондоне.

«Россия хочет иметь Nord Stream 2 для того, чтобы использовать энергию как рычаг давления на Европу. Мы не должны позволить ей продолжить реализацию проекта», — цитирует его агенство ТАСС.

Напомним, что проект «Северный поток — 2» предполагает строительство двух ниток газопровода общей мощностью 55 млрд кубометров газа в год от побережья России через Балтийское море до Германии. Стоимость строительства оценивается в €9,5 млрд, запуск газопровода ожидается до конца 2019 года.

США выступают категорически против нового газопровода из России в Европу. Вашингтон неоднократно грозил ввести санкции против проекта и его европейских участников. Против проекта также катигорически против выступает Украина и ряд других европейских государств.