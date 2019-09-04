Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

«Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду.

Назначение главы Киевской городской государственной администрации, который сможет противодействовать коррупции и группам влияния в столичной власти, будет в интересах киевлян, убежден премьер.

«У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно, слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отобразиться на интересах среднестатистических киевлян», — сказал Гончарук на брифинге по итогам закрытого заседания правительства в среду, пояснив свою позицию относительно увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В этом контексте он упомянул представителя строительного бизнеса, совладельца киевского бизнес-центра 101, народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Столара. «Лично я очень уважаю господина Кличко — он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны — но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому этого сделать было невозможно», — сказал Гончарук.

В то же время, глава правительства отметил, что кандидатуры на главу КГГА пока нет.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу увольнения Кличко с поста главы КГГА будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. «Я думаю, что обязательно об этом, и еще не один раз, скажет команда президента, исходя их того, какие решения будут приняты, но на моем уровне лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером — это хорошая идея», — резюмировал Гончарук.

Напомним, что ранее о согласовании отставки Кличко с должности главы Киевской государственной администрации со ссылкой на свои источники сообщили народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и экс-депутат Сергей Лещенко.

Офис президента Украины обращался в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко еще во времена правительства Гройсмана. Однако тогда там отказались принимать решение.