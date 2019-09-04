Войти
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
официально
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко
Рябошапка уволил прокуроров четерех областей
кадры
Рябошапка уволил прокуроров четерех областей

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

официально
RSS

Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

326
Премьер Гончарук подтвердил принятие решения по Кличко

Кабинет министров Украины согласовал увольнение главы Киевской городской государственной администрации Виталия Кличко.

«Мы обратились в Офис президента относительно увольнения Кличко», — сказал премьер-министр Алексей Гончарук на заседании правительства в среду.

Назначение главы Киевской городской государственной администрации, который сможет противодействовать коррупции и группам влияния в столичной власти, будет в интересах киевлян, убежден премьер.

«У меня нет никаких сомнений в том, что в Киеве не прекратилась коррупционная практика и в Киеве до сих пор существуют группы влияния, которые на самом деле очень сильно, слишком сильно влияют на деятельность администрации. Поэтому я думаю, что если усилить господина Кличко сильным главой администрации, менеджером, который был бы сопротивляться этим всем группам влияния, то это очень хорошо отобразиться на интересах среднестатистических киевлян», — сказал Гончарук на брифинге по итогам закрытого заседания правительства в среду, пояснив свою позицию относительно увольнения мэра Киева Виталия Кличко с должности главы КГГА.

В этом контексте он упомянул представителя строительного бизнеса, совладельца киевского бизнес-центра 101, народного депутата фракции «Оппозиционная платформа — За жизнь» Вадима Столара. «Лично я очень уважаю господина Кличко — он великий чемпион и человек, который сделал очень много для страны — но я бы с удовольствием уволил не его, а господина Столара, например, но формальной должности у этого человека нет, и поэтому этого сделать было невозможно», — сказал Гончарук.

В то же время, глава правительства отметил, что кандидатуры на главу КГГА пока нет.

При этом он подчеркнул, что окончательное решение по вопросу увольнения Кличко с поста главы КГГА будет принимать президент Украины Владимир Зеленский. «Я думаю, что обязательно об этом, и еще не один раз, скажет команда президента, исходя их того, какие решения будут приняты, но на моем уровне лично я считаю, что усиление господина Кличко сильным хорошим порядочным менеджером — это хорошая идея», — резюмировал Гончарук.

Напомним, что ранее о согласовании отставки Кличко с должности главы Киевской государственной администрации со ссылкой на свои источники сообщили народный депутат фракции «Европейская солидарность» Алексей Гончаренко и экс-депутат Сергей Лещенко.

Читайте также: «Двуличный Лукашенко»: Беларусь налаживает отношения с США

Офис президента Украины обращался в Кабинет министров с просьбой внести представление на увольнение главы КГГА Кличко еще во времена правительства Гройсмана. Однако тогда там отказались принимать решение.

КГГА, Виталий Кличко, Алексей Гончарук
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Среда, 4 сентября 2019
Вторник, 3 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Лео Бабаута
Лео Бабаута
писатель, психолог

Как искоренить неосознанные привычки

Достаточно сложно изменить привычку, которую можно физически увидеть или почувствовать: ежедневно ходить на прогулку, садиться писать, каждый день есть салат на обед. Их легко увидеть, хотя и непросто привить в жизни. Но как насчет подсознательных привычек, о которых вы даже не подозреваете? Может быть, вы обратите на них внимание позже, а может быть, не заметите никогда. Как изменить такие привычки?
Алексей Хмельницкий
Алексей Хмельницкий
глава Киевского областного теротделения АМКУ

И снова корпорация «Укрбуд», или Грабить киевлян имеют право только...

Корпорация «Укрбуд» строит жилье, а параллельно создает компании по содержанию этих домов, для которых устанавливает тарифы без согласования с соответствующими органами власти.
Александр Баунов
Александр Баунов
главный редактор carnegie.ru

Почему Макрон так тепло принимал Путина во Франции

Возвращение России в Большую семерку невозможно, но невозможно и решение многих важных для семерки проблем без нее. Доверительный контакт с российским руководством, возможность незримо представлять Россию на ее собраниях – важный дипломатический актив, который Франция не хотела бы упустить.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016