Украина уже накопила 18,7 млрд куб. метров газа

Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м.

«Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет», — сообщила НАК «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.

Компания указала, что продолжает закачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.

Как сообщалось, хранилища страны в августе пополнились на 2,4 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне — 71,9 млн куб. м/сутки, в мае — 62,9 млн куб. м/сутки.

Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.