Украина уже накопила 18,7 млрд куб. метров газа

Запасы газа в подземных хранилищах увеличились с 18,25 млрд куб м в конце августа до 18,7 млрд куб. м.
«Это наибольший уровень запасов в хранилищах за последние 7 лет», — сообщила НАК «Нафтогаз Украины» на своей странице в Facebook.
Компания указала, что продолжает закачивать по 78 млн куб м газа в сутки, и накопленного запаса будет достаточно, чтобы пройти ближайший отопительный сезон.
Как сообщалось, хранилища страны в августе пополнились на 2,4 млрд куб. м, что составляет среднесуточную закачку 77,5 млн куб. м, тогда как в июле она составила 74,4 млн куб. м/сутки, в июне — 71,9 млн куб. м/сутки, в мае — 62,9 млн куб. м/сутки.
Ранее глава «Нафтогаза» Андрей Коболев заявил, что компания намерена закачать дополнительные объемы газа в ПХГ Украины на случай прекращения российским «Газпромом» транзита газа по территории страны после 2019 года. Войти в следующий отопительный сезон Украина планирует с запасами около 20 млрд куб. м.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016