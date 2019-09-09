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Российские банки принимают вклады в евро себе в убыток

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Российские банки принимают вклады в евро себе в убыток

Российские банки вынуждены нести убытки при размещении средств клиентов в европейские активы высокого качества, поскольку все чаще сталкиваются с отрицательной ставкой по ним. Об этом говорится в очередном выпуске обзора рисков финансовых рынков ЦБ РФ.

Иностранные банки часто устанавливают отрицательные ставки в отдельных валютах для клиентов — вкладчиков, однако российские банки не имеют такой возможности в силу законодательных ограничений. Тем не менее, финансовый рынок в России не изолирован от отрицательных ставок, соответственно, вынужден работать с активами с отрицательной доходностью, которые в последнее время набирают популярность из-за роста доли сделок в евро во внешней торговле и на внутреннем валютном рынке, говорится в материалах ЦБ РФ.

«При размещении средств в европейские активы высокого качества российские банки сталкиваются с отрицательными ставками. Вместе с тем привлечение клиентских средств в евро российскими банками не может осуществляться по отрицательным ставкам, поскольку такая возможность для банков не предусмотрена гражданским законодательством. В результате банки вынуждены предлагать клиентам условия лучшие, чем они сами имеют при размещении евро и других валют с отрицательной доходностью», — говорится в отчете.

Чтобы нивелировать отрицательную маржу и компенсировать разницу в процентных ставках по операциям привлечения со стороны клиентов и размещения средств в евро и других валютах с отрицательной доходностью, российские банки взимают дополнительные комиссии в указанных валютах за обслуживание.

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Ранее в отчете за июль российский регулятор зафиксировал значительный рост доли евро во внешней торговле Российской Федерации. Доля расчетов в данной валюте за поставки товаров и оказание услуг по внешнеторговым договорам со странами ЕС, БРИКС, в том числе Китаем, в I квартале 2019 года увеличилась по сравнению с 2018 годом с 34,3% до 42,3%, с 11,1% до 30,7% и с 12% до 37,6% соответственно. Доля сделок в евро на внутреннем валютном рынке, согласно данным ЦБ, также увеличилась.

Россия, евро
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