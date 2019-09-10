Трамп заявил о готовности присоединится к переговорам в нормандской формате

Президент США Дональд Трамп заявил, что мог бы приобщиться к переговорам о мире в Украине, если это будет необходимо участникам переговоров, сообщает «Голос Америки».
Об этом президент США Дональд Трамп заявил в Вашингтоне во вторник, отвечая на вопрос журналиста о том, необходимо ли США присоединиться к переговорам о мире в Украине на переговорах в нормандской формате.
«Я считаю, что тот факт, что вчера состоялся обмен пленными между Россией и Украиной является очень большим шагом, и очень позитивным шагом. Если бы им требовалось, чтобы я присоединился, я бы присоединился, но действительно вчера состоялось очень и очень положительное событие», — заявил Трамп.
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