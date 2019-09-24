У Зеленского большие ожидания от встречи с Трампом и переговоров в нормандском формате

Президент Украины Владимир Зеленский рассчитывает на продуктивную встречу с президентом США Дональдом Трампом.
«Я думаю, что у нас будет предметная, мощная встреча», — сказал Зеленский на встрече с представителями украинской диаспоры в Нью-Йорке, сообщила пресс-служба главы государства.
Он также выразил надежду, что встреча в «нормандском формате» состоится в ближайшее время. Президент ожидает, что она будет сложной, будут подниматься конкретные вопросы.
«Мы хотим из этой встречи выйти с определенными результатами о конкретных сроках прекращения войны и возвращения наших территорий. Мы в это верим, очень этого хотим и постараемся все это сделать», — сказал глава украинского государства.
Напомним, что Зеленский находится в США, где, в частности, примет участие в 74-й сессии Генеральной Ассамблеи ООН.
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