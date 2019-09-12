В Украине почти все аэропорты отдадут в концессию

Министерство инфраструктуры готовит пилотные проекты по передаче в концессию региональных аэропортов, международный аэропорт «Борисполь» хотят оставить государству.
Об этом заявил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает «Интерфакс-Украина».
«В стране должен оставаться базовый аэропорт, центральный, особенно если у нас есть цель его развивать, создавать какой-то транспортный хаб на его базе. Конечно, это должно быть частью государственной политики», — подчеркнул он.
Министр считает, что если государство передаст международный аэропорт «Борисполь» концессионеру, тот будет иметь другое видение программы его развития, поскольку основная цель любого бизнеса — это заработок.
«Поэтому, скорее всего, мы говорили бы сначала о концессии региональных аэропортов, и здесь действительно мы все от этого выиграем. И мы в ближайшее время планируем рассказать о наших планах, нашем видении и о первых ориентировочных пилотах, которые мы будем запускать в части концессии аэропортов», — добавил Криклий.
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