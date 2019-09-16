В России хотят переименовать Крым

Вице-премьер так называемого правительства Крыма, постоянный представитель «республики» при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Таврида.

Как пишет «Российская газета», ранее с этим предложением выступил глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, двойное название якобы позволит закрепить за полуостровом российский статус.

Мурадов счел эту идею достойной обсуждения.

"В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть, — цитирует его РГ.

Политик назвал предложение крымских греков значимой инициативой. Мурадов предложил обсудить идею в Госсовете Республики и других органах власти в случае, если жители полуострова поддержат это.

Напомним, что полуостров стал российским в 2014 году после того, как был аннексирован РФ. Украина и мировое сообщество не признают смену статуса полуострова.