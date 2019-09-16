В России хотят переименовать Крым

Вице-премьер так называемого правительства Крыма, постоянный представитель «республики» при президенте РФ Георгий Мурадов поддержал инициативу о переименовании Республики Крым в Республику Крым — Таврида.
Как пишет «Российская газета», ранее с этим предложением выступил глава национально-культурной автономии крымских греков «Таврида» Иван Шонус. По его мнению, двойное название якобы позволит закрепить за полуостровом российский статус.
Мурадов счел эту идею достойной обсуждения.
"В России в целом ряде субъектов Федерации после того, как образовалось новое государство Российская Федерация, это применяется. Напомню: Якутия (Саха), Северная Осетия (Алания) и целый ряд других субъектов Федерации, которые применяют наряду с устоявшимся названием еще и историческую часть, — цитирует его РГ.
Политик назвал предложение крымских греков значимой инициативой. Мурадов предложил обсудить идею в Госсовете Республики и других органах власти в случае, если жители полуострова поддержат это.
Напомним, что полуостров стал российским в 2014 году после того, как был аннексирован РФ. Украина и мировое сообщество не признают смену статуса полуострова.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016