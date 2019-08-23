Пять стран сделали заявление к 80-летию пакта Молотова – Риббентропа

Главы МИД стран Балтии, а также Польши и Румынии выступили с совместным заявлением по случаю 80-летия пакта Молотова — Риббентропа.

«Боль и несправедливость не забудутся никогда. Основой для устойчивого примирения и создания общего будущего являются справедливость и объективная правда», — говорится в заявлении.

По оценке его авторов, подписанный 80 лет назад пакт привел к развязыванию Второй мировой войны и обрек на десятилетия страданий пол-Европы. «В этот день мы воздаем дань памяти жертвам сталинизма и нацизма», — сказано в заявлении. Как отметили главы МИД, эта память «заставляет стремиться к исторической справедливости, просвещать общество о последствиях преступлений тоталитарных режимов на Европейском континенте».

По мнению авторов, исследования преступлений тоталитарных режимов ведутся недостаточно, как недостаточна и практика привлечения виновных к ответственности. «Ясная и твердая позиция международной общественности откроет путь к примирению», — говорится в заявлении.

Напомним, согласно подписанному в 1939 году договору, СССР и Германия обязывались воздержаться от нападения друг на друга, соблюдать нейтралитет в случае вторжения третьего государства на территорию одной из сторон, не участвовать в группировках держав, выступающих против одной из сторон, разрешать все споры между собой мирным путем.

К пакту о ненападении прилагался секретный дополнительный протокол о разграничении советской и германской сфер влияния в Восточной Европе. Документ предусматривал включение Латвии, Эстонии, Финляндии, восточных областей Польши, а также Бессарабии в сферу интересов СССР. Литва и западная часть Польши были отнесены к сфере интересов Германии.