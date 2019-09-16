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На образование в бюджете следующего года выделят 136 миллиардов

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На образование в бюджете следующего года выделят 136 миллиардов

Кабинет министров заложил в проект Государственного бюджета на 2020 год расходы на образование в размере 136,4 млрд грн.

Об этом, как сообщает Укринформ, говорится в пояснительной записке к проекту закона «О Государственном бюджете Украины на 2020 год», обнародованной на сайте Верховной Рады.

«В проекте Государственного бюджета Украины на 2020 год расходы на образование учтены в объеме 136,4 млрд гривен», — говорится в документе.

Также в проекте бюджета учтена образовательная субвенция на выплату заработной платы педагогическим работникам учреждений образования на 2020 год в объеме 77,5 млрд гривен.

Как и в 2019 году, в следующем бюджетном периоде средства образовательной субвенции будут направлены исключительно на оплату труда с начислениями педагогическим работникам учреждений общего среднего образования, профессионального (профессионально-технического), профессионального предвысшего образования государственной и коммунальной собственности в части обеспечения расходов на получение полного общего среднего образования, инклюзивно-ресурсных центров.

Также на следующий год правительство предусмотрело 1,4 млрд грн для приобретения оборудования для первых классов, повышения квалификации педагогических работников.

Объем государственной поддержки лиц с особыми образовательными потребностями правительство установило на уровне 504,5 млн гривень.

Кроме того в проекте бюджета предусмотрено 100 млн грн на создание в 2020 году 50 современных учебно-практических центров по подготовке рабочих.

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Для обеспечения качества высшего образования на 2020 год учтены расходы на функционирование Национального агентства квалификаций, введение единого государственного квалификационного экзамена по отдельным специальностям с использованием организационно-технологических процессов осуществление внешнего независимого оценивания.

Впервые в проект Государственного бюджета Украины на 2020 год предусмотрены расходы на развитие учреждений высшего образования в объеме 250,0 млн гривен.

образование, бюджет-2020
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