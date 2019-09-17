Дроны и ракеты по Saudi Aramco были запущены из Ирана, - СМИ

Атака на нефтяные объекты Саудовской Аравии была проведена из южной части Ирана с применением дронов и крылатых ракет. Об этом сообщает CBS News со ссылкой на источники среди высокопоставленных американских чиновников. По данным знакомого с ходом расследования источника CNN, запуск производился с иранской базы, которая расположена рядом с границей с Ираком.
По информации CBS, по крайней мере одна ракета пролетела через воздушное пространство Кувейта, союзника США. Собеседники CBS добавили, что системы ПВО Саудовской Аравии не сбили дроны и ракеты, так как были направлены южнее — в сторону Йемена.
Ракеты и дроны летели на низкой высоте через южную часть Ирака, огибая Персидский залив, где больше всего саудовских и американских радаров, уточнил собеседник CNN. Он также заявил, что ракеты пересекли воздушное пространство Кувейта.
Ответственность за нападение на Saudi Aramco взяли на себя йеменские хуситы из движения «Ансар Аллах», однако США обвинили в нападении Иран. По словам президента Дональда Трампа, «все выглядит так», что за атакой стоит Тегеран. Эр-Рияд также заявил, что при нападении применялось иранское оружие.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016