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Атака на Saudi Aramco была совершена из иранского оружия и не из Йемена

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Атака на Saudi Aramco была совершена из иранского оружия и не из Йемена

При атаке на нефтяные объекты в Саудовской Аравии, согласно предварительным итогам расследования, использовалось иранское оружие. Об этом пишет Associated Press со ссылкой на представителя возглавляемой королевством арабской коалиции Турки аль-Малика.

Аль-Малик также отметил, что нападение на инфраструктуру Saudi Aramco было совершено не из Йемена, как заявляли взявшие на себя ответственность за атаку хуситы из йеменского движения «Ансар Аллах». Представитель коалиции отказался от дальнейших комментариев, сославшись на незавершенность расследования.

Напомним, что в ночь на 14 сентября два объекта Saudi Aramco подверглись атаке с использованием дронов. Один из объектов — нефтеперерабатывающий завод в Абкайке, который саудовцы называют крупнейшим в мире (его мощность — 7 млн баррелей нефти в сутки). Несмотря на заявление хуситов об ответственности за атаку, США обвинили в произошедшем Тегеран. Считается, что Иран поддерживает хуситов.

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После инцидента Саудовская Аравия сократила объем добычи нефти на 50%, что привело к скачку цен на нефть марки Brent почти на 20% (больше $71 за баррель). на открытии торгов 16 сентября. Впоследствии произошла корректировка — по состоянию на 18.30 по Киеву Brent торгуется по $67,3 за баррель.

Иран, Saudi Aramco
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Понедельник, 16 сентября 2019
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