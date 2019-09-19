Зеленский обещает не продавать украинскую землю иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земли в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.
«Хочу развеять несколько мифов. Первое — земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании», — сказал он, выступая на встрече с украинскими аграриями в четверг в Киеве.
«Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы будем предлагать с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. „Страшилки“ про китайцев, об арабах или об инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами — это бред», — заявил президент.
Зеленский убежден, что земля — это собственность граждан, но у них должно появиться «не гибридное, а полноценное» право собственности на землю.
«Это право владеть, пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе начинается Советский Союз. Это совок, когда граждане получили свои квартиры, но не могли их продавать легально. И это неправильно», — сказал он.
«В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же сейчас происходит с землей. В 2001 году был наложен мораторий, написано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм продажи земли. Прошло 18 лет и где? Вместо механизма появился процветающий теневой рынок», — добавил Зеленский.
По его словам, выиграют от теневого рынка «не малые фермеры и крестьяне, а местные князьки».
«Из 7 млн украинцев 1 млн граждан умерли, так и не получив шанс стать хозяевами земли. Список стран, где нет рынка земли: это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина», — резюмировал президент.
В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук таже заявил, что приобрести землю смогут украинские граждане и компании.
«Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах», — отметил премьер.
По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.
«Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%», — указал Гончарук.
Адрес:
e-mail: editorcapital@ukr.net
Реклама: ad@capital.ua
Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком публикуются на правах рекламы.
Все права защищены. © 2012 — 2016