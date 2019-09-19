Зеленский обещает не продавать украинскую землю иностранцам

Президент Украины Владимир Зеленский подчеркивает, что предлагаемая властью модель рынка земли в стране предполагает, что ее смогут покупать и продавать только украинские физические и юридические лица.

«Хочу развеять несколько мифов. Первое — земля принадлежит украинцам. В модели, которую предлагаем мы с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане или украинские компании», — сказал он, выступая на встрече с украинскими аграриями в четверг в Киеве.

«Земля принадлежит украинцам. В модели, которую мы будем предлагать с правительством, покупать или продавать землю смогут только украинские граждане и украинские компании. „Страшилки“ про китайцев, об арабах или об инопланетянах, которые вывезут нашу землю вагонами — это бред», — заявил президент.

Зеленский убежден, что земля — ​​это собственность граждан, но у них должно появиться «не гибридное, а полноценное» право собственности на землю.

«Это право владеть, пользоваться и право распоряжаться своей землей. Иначе начинается Советский Союз. Это совок, когда граждане получили свои квартиры, но не могли их продавать легально. И это неправильно», — сказал он.

«В результате появились незаконные серые схемы и махинации. То же сейчас происходит с землей. В 2001 году был наложен мораторий, написано, что депутаты должны разработать прозрачный механизм продажи земли. Прошло 18 лет и где? Вместо механизма появился процветающий теневой рынок», — добавил Зеленский.

По его словам, выиграют от теневого рынка «не малые фермеры и крестьяне, а местные князьки».

«Из 7 млн ​​украинцев 1 млн граждан умерли, так и не получив шанс стать хозяевами земли. Список стран, где нет рынка земли: это Северная Корея, Таджикистан, Венесуэла, Куба, Конго, Украина», — резюмировал президент.

В свою очередь премьер-министр Украины Алексей Гончарук таже заявил, что приобрести землю смогут украинские граждане и компании.

«Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах», — отметил премьер.

По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.

«Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%», — указал Гончарук.