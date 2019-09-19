The Wall Street Journal узнала, что Трамп планирует делать с Ираном

Белый дом намерен в рамках недели высокого уровня Генассамблеи ООН в Нью-Йорке инициировать создание международной коалиции с целью оказания давления на Иран под предлогом его причастности к атаке на объекты саудовской нефтяной компании Saudi Aramco. Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на источники в администрации американского президента.
По их словам, глава государства Дональд Трамп выступает против прямого военного воздействия в отношении Ирана и намерен оказать поддержку Саудовской Аравии, если она решится на какие-либо действия против Тегерана.
Собеседники отмечают, что наиболее предпочтительным вариантом действий администрации США в отношении Ирана является международный ответ посредством ООН.
Источники WSJ отмечают, что подобный сценарий связан с состоянием экономики США, которое может оказать прямое воздействие на шансы Трампа переизбраться в следующем году. Как отмечает WSJ, сейчас США способны самостоятельно обеспечивать себя в энергоносителях, однако волатильность цен на нефть после атаки на Saudi Aramco при военных действиях может стать тенденцией, которая негативно отразится как на мировой, так и на американской экономике.
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