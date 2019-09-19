Рынок земли откроют в октябре 2020 года

Премьер-министр Украины Алексей Гончарук анонсировал открытие рынка земли в Украине в октябре 2020 года.
«Нам нужно расти на 5-7% в год. Мы открываем рынок земли не сразу. Думали сделать это с 1 июля, но потом проконсультировались с фермерами и решили сделать это с 1 октября», — сказал он на конференции по реформе управления земельными отношениями в четверг, сообщает Интерфакс-Украина.
По словам Гончарука, приобрести землю смогут украинские граждане и компании.
«Все это должно происходить на публичных прозрачных торгах», — отметил премьер.
По его словам, в настоящее время правительство работает с НБУ над механизмом удешевления кредитов.
«Украина благодаря запуску рынка земли должна расти дополнительно минимум на 2%», — указал Гончарук.
В свою очередь министр финансов Оксана Маркарова отметила, что правительство намерено благодаря данному механизму предоставить фермерам кредитную ставку на уровне 5%.
Как сообщалось, со ссылкой на замминистра экономики, торговли и сельского хозяйства Тараса Высоцкого, законопроект об обороте земель сельхозназначения, который должен быть внесен в Раду до 1 октября, предполагает ограничения на покупку в виде 15% сельхозземель области и 0,5% — страны при отсутствии таких ограничений для арендаторов, а также минимальную цену продажи на уровне НДО.
Среди других условий — первоочередное право арендатора на выкуп и возможность покупки нерезидентами (исключая представителей страны-агрессора) только через регистрацию компании резидента в Украине.
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