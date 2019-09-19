Рада не смогла отменить «поправки Лозового»

Верховная Рада направила на повторное второе чтение законопроект «О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно совершенствования отдельных положений уголовного процессуального законодательства».

Такое решение поддержали 242 народных депутата.

Перед этим Председатель ВР Дмитрий Разумков дважды останавливал голосование за законопроект 1009 во втором чтении. Депутаты от оппозиционных фракций отмечали, что система «Рада» успела зафиксировать результат, согласно которому законопроект можно было считать отклоненным. Однако спикер заявил, что остановил голосование до того, как закончился отсчет. После этого было предложено отправить законопроект на повторное второе чтение.

Законопроект предусматривает отмену принятых в 2017 году изменений к Уголовному процессуальному кодексу (так называемых «поправок Лозового») о порядке исчисления и продления сроков досудебного расследования, назначении и проведении экспертизы, возможности обжалования уведомления о подозрении.

В то же время, согласно законопроектом предоставляется право Национальному антикоррупционному бюро и Государственному бюро расследований самостоятельно осуществлять снятие информации с транспортных телекоммуникационных сетей в рамках проведения негласных следственных и розыскных действий.

Законопроектом также предусматривается исключение из УПК и закона о статусе народного депутата нормы, запрещающей без согласия Верховной Рады осуществлять обыск народного депутата, осмотр его личных вещей и багажа, транспорта, жилого или служебного помещения, а также вмешиваться в тайну переписки, телефонных разговоров и другой корреспонденции.

После принятия этого решения Председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков закрыл вечернее пленарное заседание Верховной Рады в четверг.