В Ивано-Франковске аварийно сел самолет «Валенсия-Киев»

В международном аэропорту «Ивано-Франковск» совершил аварийную посадку самолет, следовавший рейсом «Валенсия-Киев» с пассажирами на борту. Причина — неисправность шасси, о которой сообщил датчик.

Об этом сообщает управление по вопросам гражданской защиты Ивано-Франковской ОГА.

«19.09.2019 в 21.26 в ОКЦ УГСЧС поступило сообщение о том, что в международном аэропорту „Ивано-Франковск“ совершает аварийную посадку авиарейс „Валенсия — Киев“. Общее количество пассажиров (в т.ч. экипаж) — 90 человек. Причина аварийной посадки — сообщение датчика неисправности шасси», — сообщает управление ОГА.

По их информации, к месту происшествия выезжали спасательные службы. Около 22 часов они получили команду «отбой», поскольку рейс приземлился без негативных последствий.