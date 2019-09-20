Зеленский назначил нового руководителя внешней разведки

Президент Владимир Зеленский назначил Валерия Евдокимова главой Службы внешней разведки.

«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича председателем Службы внешней разведки Украины», — отмечается 20 сентября на сайте главы государства

Предварительно другим указом Евдокимов освобожден с предыдущей должности — заместителя главы СВР.

Евдокимов был начальником управления информации администрации Государственной пограничной службы Украины. Он получил звание генерал-майора в 2013 году, когда президентом был Виктор Янукович.

В 2017 году президентским указом он был награжден орденом Даниила Галицкого.