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Маркарова считает достижимым рост ВВП на 5-7%

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Маркарова считает достижимым рост ВВП на 5-7%

Министр финансов Оксана Маркарова назвала достижимой целью рост ВВП Украины на 5-7% ежегодно.

Об этом она заявила в пятницу, представляя проект бюджета в Верховной Раде, передает ЭП.

«Хочу обратить ваше внимание, что мы представляем проект бюджета в первом чтении до того как правительство представляет свою программу действий и до того, как вы ее утвердите», — сказала она.

«Мы делаем это потому, что нормы Конституции и Бюджетного кодекса для нас являются обязательными для выполнения, потому что мы до 15 сентября обязаны предоставить вам этот документ и начать дискуссию с парламентом», — заявила министр.

По ее словам, стратегическими целями власти является максимальное ускорение экономического роста.

«Бюджет, который мы сегодня обсуждаем, основан на макроэкономическом прогнозе, принятом еще в мае 2019 года и пересмотр этого макропрогноза у нас еще впереди. Поэтому этот бюджет базируется на реальном росте ВВП в 3,3% и тех макроэкономических показателях, утвержденных предыдущим Кабмином в мае. Мы задекларировали амбициозную цель — рост в 5-7% ежегодно, это очень амбициозная цель и она достижима», — сказала она.

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«Но для того, чтобы увидеть это в бюджете, нам необходимо активное сотрудничество с депутатами», — заявила Маркарова.

Минимальная зарплата в проекте бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривен. Средний курс доллара — 28,2 гривны за доллар.

Доходы государственного бюджета на 2020 год предусмотрены в сумме 1079,5 млрд грн, в том числе общего фонда — 962,7 млрд грн. Расходы — в сумме 1170 млрд грн.

Оксана Маркарова, бюджет-2020
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