Зеленский назначил замглавы внешней разведки

Президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о назначении Валерия Евдокимова заместителем главы Службы внешней разведки Украины (СВР). Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу офиса президента.

Соответствующий указ был обнародован 9 июля.

«Назначить Евдокимова Валерия Владимировича заместителем главы Службы внешней разведки Украины», — говорится в указе президента № 501/2019.

Зеленский назначил замглавы внешней разведкиНапомним, ранее РБК-Украина сообщало, что президент Украины Владимир Зеленский назначил Владислава Бухарева главой Службы внешней разведки.

Отметим, Служба внешней разведки — государственный орган, осуществляющий разведывательную деятельность в политической, экономической, военно-технической, научно-технической, информационной и экологической сферах.

Ранее пятый президент Украины Петр Порошенко назначил главой Службы внешней разведки Украины — Андрея Алексеенка.

Кроме того, Кабмин одобрил реорганизацию института Службы внешней разведки Украины в академию.