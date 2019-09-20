Войти
Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали «формулу Штайнмайера»
мирный процесс
Пристайко объяснил, почему в Минске не согласовали «формулу Штайнмайера»
Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом
соседи
Беларусь упрощает визовый режим с Евросоюзом

Читай
бесплатно!
Разделы

Политика

коррупция
RSS

Бесплатные автомобили и дорогая недвижимость. Журналисты проверили декларации «маминого прокурора» Сергея Стороженко

1055
Бесплатные автомобили и дорогая недвижимость. Журналисты проверили декларации «маминого прокурора» Сергея Стороженко

Прокурор Сергей Стороженко, который фигурировал в расследовании «Схем» о недостоверном декларировании, сохранил должность и приобрел недвижимость, стоимость которой в несколько раз превышает его годовой доход. Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине.

Напомним, в 2016 году «Схемы» выяснили, что чиновник постоянно проживает в коттедже площадью 300 кв метров в микрорайоне Бортничи под Киевом и водит Toyota Camry. И дом, и авто официально принадлежат его матери. При этом тогда он не внес в декларацию право пользования этим имуществом, что противоречит антикоррупционному законодательству. «Комсомолка» проверила декларации чиновника за последние 3 года и выяснила: после выхода расследования Стороженко все же задекларировал имущество матери, а вместе с ним и другое имущество, не пояснив при этом происхождение потраченных на него средств.

Так, согласно декларации, в 2018 году чиновник ГПУ купил нежилые помещения в Киеве площадью 153,9 кв м и стоимостью 1,7 млн грн. За последние 3 года официальный доход семьи Стороженко вырос с 325 до 642 тыс. гривен. Сумма на банковских счетах незначительно сокращалась — с ₴200 тыс. и $21 тыс. в 2016 году до ₴170 тыс. и $19,5 тыс. в 2018 году. «Но и это не покрыло бы такие расходы даже частично. Выходит, на покупку недвижимости в 2018 году прокурор потратил в 2,5 раза больше годового дохода своей семьи. Декларации не проливают свет на происхождение 1,7 млн грн на покупку недвижимости: нет никаких сведений о продаже части имущества или займе», — говорится в материале.

Кроме того, согласно декларациям, в 2017 и 2018 годах третьи лица передали Сергею Стороженко и его супруге в «бесплатное пользование» два элитных автомобиля — Lexus RX 350 (2009 г.в) и Porsche Cayenne (2007 г.в). Авторы материала допускают, что транспортные средства могли быть оформлены на третьих лиц фиктивно — во избежание вопросов о происхождении средств.

Читайте также: Пристайко хочет продавать Донбассу украинскую ряженку

Напомним, ранее Генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял о грядущей перезагрузке ведомства и очищении от коррупции. Законопроект о реформировании ГПУ уже одобрен профильным комитетом ВРУ и рекомендован к принятию в целом. «Рябошапка назвал дедлайн: образцом для всей правоохранительной системы прокуратура должна стать в 2020 году. Для этого новому руководству придется не только изменить структуру и название ГПУ (в Офис генпрокурора), но провести переаттестацию всех сотрудников и решить, отвечают ли квалификационным требованиям те из них, кто был замечен в недостоверном декларировании», — пишет издание.

прокуратура, Сергей Стороженко
Версия для печати
Материалы по теме
Комментарии (0)
Для того, чтобы оставить комментарий, Вы должны авторизоваться.
Гость
Добавить комментарий

главные новости

Архив раздела

Лента новостей

RSS
Пятница, 20 сентября 2019
Все новости
реклама
Капитал
реклама

Мнения

Сет Годин
Сет Годин
маркетолог

Два типа системных рисков

В большинстве случаев то, что система «не работает» - не катастрофа. Если тостер не работает, это не такая уж большая проблема. Вы можете сделать тост через несколько дней, а пока есть мягкий хлеб. С другой стороны, если вы отправляетесь на Марс, то скорее всего будете рады нескольким дополнительным баллонам с кислородом, даже если стоимость их доставки будет достаточно высока.
Вячеслав Бутко
Вячеслав Бутко
управляющий партнер инвестпроекта Thomson & French

О конкуренции, ценах и стремлении к идеалу

Теории свободного рынка основаны на существовании совершенной конкуренции, требующей, помимо прочего, отсутствия барьеров для входа и выхода с рынка, а также равный и полный доступ всех участников рынка к информации, (чего любой производитель и торговец всячески избегает). Но поскольку условия для совершенной конкуренции являются уж очень строгими, то рынков с совершенной конкуренцией может не существовать вообще.
Павел Вернивский
Павел Вернивский
советник Главы Федерации работодателей Украины по экономическим вопросам

Чем Украина отличается от Словакии?

Когда у вас будут возникать вопросы почему наши люди едут в Словакию, а не наоборот, то вот вам ответ. Более маленькая Словакия намного больше преуспела в привлечении инвесторов. И как видите, использует для этого конкретные стимулы, а не позиции в рейтингах и реформы. И именно по этой причине я считаю, что Украина за последние 5 лет провалила свою политику по привлечению инвесторов.
Разделы

Идеи оформления, стиль и все содержание сайта www.capital.ua являются объектом авторского права и охраняются законом. Любое использование материалов сайта допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на www.capital.ua. Разрешается использование только материалов, находящихся в открытом доступе и только при условии ссылки и/или прямой открытой для поисковых систем гиперссылки на непосредственный адрес материала на www.capital.ua. Ссылка/гиперссылка должна быть размещена в подзаголовке или в первом абзаце материала. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта текста используемого материала. Любое использование материалов, которые находятся в закрытом доступе и доступны только зарегистрированным пользователям, допускается только по предварительному письменному разрешению правообладателя. Категорически запрещена перепечатка, копирование, воспроизведение, изменение или иное использование материалов, опубликованных с пометкой Financial Times в рамках соглашения о синдикации с Financial Times Limited. Использование материалов, в которых содержится ссылка на агентства France-Presse, Reuters, Интерфакс-Украина, Украинские новости, УНИАН строго запрещено. Материалы, отмеченные знаком Реклама публикуются на правах рекламы.

Все права защищены. © 2012 — 2016