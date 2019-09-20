Бесплатные автомобили и дорогая недвижимость. Журналисты проверили декларации «маминого прокурора» Сергея Стороженко

Прокурор Сергей Стороженко, который фигурировал в расследовании «Схем» о недостоверном декларировании, сохранил должность и приобрел недвижимость, стоимость которой в несколько раз превышает его годовой доход. Об этом сообщает Комсомольская правда в Украине.

Напомним, в 2016 году «Схемы» выяснили, что чиновник постоянно проживает в коттедже площадью 300 кв метров в микрорайоне Бортничи под Киевом и водит Toyota Camry. И дом, и авто официально принадлежат его матери. При этом тогда он не внес в декларацию право пользования этим имуществом, что противоречит антикоррупционному законодательству. «Комсомолка» проверила декларации чиновника за последние 3 года и выяснила: после выхода расследования Стороженко все же задекларировал имущество матери, а вместе с ним и другое имущество, не пояснив при этом происхождение потраченных на него средств.

Так, согласно декларации, в 2018 году чиновник ГПУ купил нежилые помещения в Киеве площадью 153,9 кв м и стоимостью 1,7 млн грн. За последние 3 года официальный доход семьи Стороженко вырос с 325 до 642 тыс. гривен. Сумма на банковских счетах незначительно сокращалась — с ₴200 тыс. и $21 тыс. в 2016 году до ₴170 тыс. и $19,5 тыс. в 2018 году. «Но и это не покрыло бы такие расходы даже частично. Выходит, на покупку недвижимости в 2018 году прокурор потратил в 2,5 раза больше годового дохода своей семьи. Декларации не проливают свет на происхождение 1,7 млн грн на покупку недвижимости: нет никаких сведений о продаже части имущества или займе», — говорится в материале.

Кроме того, согласно декларациям, в 2017 и 2018 годах третьи лица передали Сергею Стороженко и его супруге в «бесплатное пользование» два элитных автомобиля — Lexus RX 350 (2009 г.в) и Porsche Cayenne (2007 г.в). Авторы материала допускают, что транспортные средства могли быть оформлены на третьих лиц фиктивно — во избежание вопросов о происхождении средств.

Напомним, ранее Генпрокурор Руслан Рябошапка заявлял о грядущей перезагрузке ведомства и очищении от коррупции. Законопроект о реформировании ГПУ уже одобрен профильным комитетом ВРУ и рекомендован к принятию в целом. «Рябошапка назвал дедлайн: образцом для всей правоохранительной системы прокуратура должна стать в 2020 году. Для этого новому руководству придется не только изменить структуру и название ГПУ (в Офис генпрокурора), но провести переаттестацию всех сотрудников и решить, отвечают ли квалификационным требованиям те из них, кто был замечен в недостоверном декларировании», — пишет издание.